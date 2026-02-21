Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — Локомотив: стартовые составы команд на товарищеский матч, 21 февраля

ЦСКА — «Локомотив»: стартовые составы команд на товарищеский матч
Комментарии

Сегодня, 21 февраля, состоится товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Команды сыграют на стадионе «TBC (United Arab Emirates)» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучит в 16:00. По обоюдному решению команд игра пройдёт в закрытом режиме, без болельщиков и прямой трансляции.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
21 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Перерыв
2 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
1:0 Глебов – 14'     2:0 Гонду – 33'    

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Виктор, Данилов, Гаич, Рейс, Баринов, Кисляк, Козлов, Круговой, Глебов, Гонду.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Ненахов, Карпукас, Пруцев, Батраков, Бакаев, Руденко, Воробьёв.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России после 18 туров. В активе красно-синих 36 набранных очков. «Локомотив» располагается на третьей строчке с 37 очками. Возглавляет чемпионскую гонку «Краснодар», у которого 40 очков.

Материалы по теме
Итоги зимнего трансферного окна в РПЛ и наши оценки всем клубам. Лучший — ЦСКА
Итоги зимнего трансферного окна в РПЛ и наши оценки всем клубам. Лучший — ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android