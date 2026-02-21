Скидки
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
23:05 Мск
Руководство «Тоттенхэма» определило Тудору цель на текущий сезон — The Touchline

Руководство «Тоттенхэма» определило Тудору цель на текущий сезон — The Touchline
Лондонский «Тоттенхэм» определил свои амбиции в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги. Главному тренеру Игору Тудору руководством клуба поставлена задача занять место в первой десятке. Если хорватский специалист выполнит поставленную цель, клуб может предложить ему новый контракт. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

Действующее соглашение Тудора заканчивается летом. После 26 туров «Тоттенхэм» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 29 очками. Отставание от топ-10 составляет семь очков. В следующем матче подопечные Тудора встретятся с «Арсеналом». Встреча запланирована на 22 февраля и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
