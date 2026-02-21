Флик рассказал, о чём общался с игроками «Барселоны» после двух поражений подряд

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, о чём общался с футболистами сине-гранатовых после двух поражений подряд.

«В последних матчах мы упустили слишком много моментов. Мы обсуждали, что нужно исправить, чтобы вернуться к своей лучшей форме. Это был открытый диалог. Я также прояснил несколько моментов. Важно уметь анализировать ситуации и понимать, как с ними справляться, а также знать, что нам нужно сделать для улучшения», — приводит слова Флика AS.

12 февраля «Барселона» проиграла мадридскому «Атлетико» (0:4) в полуфинале Кубка Испании. 16 февраля сине-гранатовые уступили «Жироне» (1:2) во встрече Ла Лиги.

