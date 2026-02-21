Скидки
Главная Футбол Новости

ЦСКА показал встречу Баринова с игроками «Локомотива» перед товарищеским матчем

ЦСКА показал встречу Баринова с игроками «Локомотива» перед товарищеским матчем
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов встретился с бывшими одноклубниками перед товарищеским матчем между армейцами и «Локомотивом». Видео было опубликовано пресс-службой ЦСКА. Команды сыграют на стадионе «TBC (United Arab Emirates)» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучит в 16:00. По обоюдному решению команд игра пройдёт в закрытом режиме, без болельщиков и прямой трансляции.

Дмитрий Баринов перебрался в ЦСКА из «Локомотива» в зимнее трансферное окно. Летом текущего года у экс-капитана красно-зелёных истекал контракт с прежним клубом.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России после 18 туров. В активе красно-синих 36 набранных очков. «Локомотив» располагается на третьей строчке с 37 очками.

