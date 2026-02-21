Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дарвин Нуньес может вернуться в АПЛ, интерес проявляют несколько клубов — TEAMtalk

Дарвин Нуньес может вернуться в АПЛ, интерес проявляют несколько клубов — TEAMtalk
Комментарии

Бывший игрок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес, выступающий за саудовский «Аль-Хиляль», может вернуться в Англию этим летом. По информации TEAMtalk, за ситуацией с форвардом следят несколько клубов Премьер-лиги.

26-летний нападающий перешёл в «Аль-Хиляль» из «Ливерпуля» прошлым летом за сумму около £ 46 млн (€ 53 млн). Однако после 24 матчей и девяти забитых голов ситуация для него в клубе не изменилась к лучшему.

В феврале «Аль-Хиляль» подписал нападающего Карима Бензема, что привело к исключению Нуньеса из состава команды на Профессиональную лигу и Кубок из-за строгой квоты на иностранных игроков. Это означает, что Нуньес больше не сможет участвовать в матчах лиги в этом сезоне.

Как стало известно, этот шаг стал неожиданностью для Нуньеса и заставил его задуматься о будущем на Ближнем Востоке. По информации источника, ряд европейских клубов уже направили запросы в преддверии летнего трансферного окна. Посредники связались с несколькими английскими клубами, среди которых «Тоттенхэм» и «Ньюкасл», которые были уведомлены о возможности приобретения Нуньеса, если он станет доступен.

Кроме того, «Атлетико» и «Ювентус» также проявляют интерес к нападающему. Как стало известно, эти клубы были бы заинтересованы в переходе Нуньеса при условии подходящих финансовых условий. Напомним, уругваец выигрывал с «Ливерпулем» английскую Премьер-лигу, Суперкубок Англии и Кубок лиги.

Материалы по теме
Бензема прокомментировал свой дебют с хет-триком за «Аль-Хиляль»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android