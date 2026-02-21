Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Самошникова рассказал о ходе реабилитации защитника «Спартака»

Агент Самошникова рассказал о ходе реабилитации защитника «Спартака»
Комментарии

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Спартака» Ильи Самошникова, рассказал о реабилитации футболиста.

Ранее сообщалось, что Самошников покидал сборы красно-белых в ОАЭ и отправлялся в Москву для прохождения терапии. После возвращения в расположение «Спартака» игрок продолжил заниматься индивидуально.

«Илья занимается реабилитацией. Как только медицинский штаб допустит, он вернётся в общую группу. Думаю, это произойдёт уже скоро. Но всё зависит от решения врачей, он восстанавливается после травмы», — сказал Бабырь «РБ Спорт».

Самошников перешёл в стан красно-белых минувшим летом. За этот период 28-летний защитник принял участие в пяти встречах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Материалы по теме
Самошников вернулся в расположение «Спартака»

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android