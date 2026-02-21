Агент Самошникова рассказал о ходе реабилитации защитника «Спартака»

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Спартака» Ильи Самошникова, рассказал о реабилитации футболиста.

Ранее сообщалось, что Самошников покидал сборы красно-белых в ОАЭ и отправлялся в Москву для прохождения терапии. После возвращения в расположение «Спартака» игрок продолжил заниматься индивидуально.

«Илья занимается реабилитацией. Как только медицинский штаб допустит, он вернётся в общую группу. Думаю, это произойдёт уже скоро. Но всё зависит от решения врачей, он восстанавливается после травмы», — сказал Бабырь «РБ Спорт».

Самошников перешёл в стан красно-белых минувшим летом. За этот период 28-летний защитник принял участие в пяти встречах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

