Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
23:05 Мск
«Зачем им врать?» Майка Ричардс раскритиковал Моуринью за слова о скандале с Винисиусом

Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс подверг критике главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью, заявившего по окончании матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:1), что после своего гола нападающий Винисиус Жуниор должен был праздновать со своей командой, а не скандалить с толпой болельщиков на стадионе.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

Напомним, по ходу встречи бразилец сообщил судье Франсуа Летексье, что нападающий «Бенфики» Джанлука Престианни оскорбил его на расовой почве, прикрыв при этом рот футболкой. Футболист лиссабонского клуба отрицает подобные обвинения.

«Вини не лжёт. Мбаппе не лжёт. Зачем им лгать?

Моуринью разочаровал меня своими комментариями после матча. Это человек, на которого ты равняешься, даже несмотря на то что в последние годы его карьера складывается не так, как он хотел, хотя в «Бенфике» у него всё хорошо.

У него был шанс просто сказать: «Мы не видели всех доказательств, я не хочу принимать чью-либо сторону, мы сообщим властям, что необходимо, и разберёмся с этим позже».

Но весь этот шум, который поднялся после, просто жалок. Комментарии о праздновании гола в адрес Вини, исходящие от человека, который выбегает на поле. Я просто не могу этого понять», — сказал Ричардс на подкасте The Rest Is Football.

