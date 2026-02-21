Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбелоа: «Реалу» предстоит тяжёлая битва с «Осасуной» в Ла Лиге

Арбелоа: «Реалу» предстоит тяжёлая битва с «Осасуной» в Ла Лиге
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал предстоящий матч 25-го тура Ла Лиги с «Осасуной», который состоится на выезде. По словам Арбелоа, его команду ожидает сложная игра.

Испания — Примера . 25-й тур
21 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Осасуна» не проигрывает дома уже два месяца, команда в отличной форме. Мы все знаем, насколько сложен [домашний стадион «Осасуны»] «Эль-Садар» для «Реала», я выигрывал там всего один раз. Прекрасно понимаем, какая сложная битва нас ждёт. Будем готовиться наилучшим образом, это три очень важных очка», — приводит слова тренера издание AS.

На данный момент «Реал» находится на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги с 60 очками. Отрыв от «Барселоны», занимающей вторую строчку, составляет два очка. «Осасуна» располагается на 10-м месте, у команды 30 набранных очков после 24 игр.

Материалы по теме
«Реал» доволен обращением Арбелоа со звёздами, Алонсо слишком много требовал — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android