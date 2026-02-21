Арбелоа: «Реалу» предстоит тяжёлая битва с «Осасуной» в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал предстоящий матч 25-го тура Ла Лиги с «Осасуной», который состоится на выезде. По словам Арбелоа, его команду ожидает сложная игра.

«Осасуна» не проигрывает дома уже два месяца, команда в отличной форме. Мы все знаем, насколько сложен [домашний стадион «Осасуны»] «Эль-Садар» для «Реала», я выигрывал там всего один раз. Прекрасно понимаем, какая сложная битва нас ждёт. Будем готовиться наилучшим образом, это три очень важных очка», — приводит слова тренера издание AS.

На данный момент «Реал» находится на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги с 60 очками. Отрыв от «Барселоны», занимающей вторую строчку, составляет два очка. «Осасуна» располагается на 10-м месте, у команды 30 набранных очков после 24 игр.