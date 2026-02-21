Скидки
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
23:05 Мск
Флик отметил, чего не хватало «Барселоне» в последних двух проигранных матчах

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением, чего не доставало его команде в последних двух проигранных матчах.

«Непростая ситуация, потому что нам нужно исправить множество деталей. Когда мы сталкиваемся с командами, обороняющимися низким блоком, появляются свободные зоны, если мы теряем мяч или занимаем невыгодную позицию, то расплачиваемся за это.

Нам необходимо действовать как команда, быть постоянно сплочёнными. Этого нам не доставало в последних матчах. Нам не хватало активности как с мячом, так и без него. Нужно показывать большую интенсивность, а также вернуться к нашей философии», — приводит слова Флика AS.

12 февраля «Барселона» проиграла мадридскому «Атлетико» (0:4) в полуфинале Кубка Испании. 16 февраля сине-гранатовые уступили «Жироне» (1:2) во встрече Ла Лиги.

