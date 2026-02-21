Аленичев: в «Зените» сейчас 10 иностранцев, «Спартак» 90-х был бы не слабее

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением, была бы команда красно-белых из 1990-х сильнее нынешнего «Зенита».

«Был бы «Спартак» 90-х сильнее сегодняшнего «Зенита»? А что нынешний «Зенит»? Да, они одни из фаворитов в нынешнем сезоне, флагман нашего футбола. Но у них 10 иностранцев… Считаю, мы были бы не слабее нынешнего «Зенита».

Они взяли сейчас Дурана, видел, как играет Джон Джон — мне понравился, послежу за ним в весенней части чемпионата», — приводит слова Аленичева «РБ Спорт».

Бывший полузащитник играл за красно-белых с 1994 по 1998 год. За этот период в составе «Спартака» Аленичев четыре раза стал чемпионом России. В футболке московской команды игрок провёл 194 матча во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 32 результативными передачами.

За последние семь полных сезонов «Зенит» шесть раз выигрывал Мир РПЛ.

Материалы по теме Аленичев назвал главную легенду «Спартака» в современной истории

Как появился «Спартак»: