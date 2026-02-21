«Спартак» — «Ростов»: Барко открыл счёт на 30-й минуте, забив с пенальти

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются московский «Спартак» и «Ростов». Игра проходит в Дубае. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 30-й минуте полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко открыл счёт, реализовав 11-метровый удар.

В следующем матче красно-белые встретятся с казахстанским «Елимаем». Эта игра состоится в понедельник, 23 февраля. Следующий матч донского клуба пройдёт в Мир Российской Премьер-Лиге. «Ростов» встретится с «Краснодаром» в субботу, 28 февраля.

После завершения первой части РПЛ «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место. «Ростов» заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.

