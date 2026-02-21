Скидки
Футбол

Паулу Фонсека: «Милан» должен был дать мне больше времени на изменение стиля игры

Паулу Фонсека: «Милан» должен был дать мне больше времени на изменение стиля игры
Комментарии

Тренер Паулу Фонсека высказал мнение, что «Милан» должен был предоставить ему больше времени для работы. Португальский специалист возглавлял итальянскую команду с июня по декабрь 2024 года.

«Я заслуживал больше времени. «Милан» — потрясающий клуб, и мне там очень понравилось. Очень жаль, что у меня не было времени — их предложение заключалось в изменении стиля игры на более атакующий. Изменить то, что существовало столько лет, непросто. Нужно время, особенно в Италии, где это ещё сложнее, почти невозможно. Мы провели потрясающие матчи, показывая действительно хороший футбол. Нам нужно было быть более стабильными, это правда, но изменить что-либо в Италии очень сложно.

Сейчас мне очень нравится быть во Франции. Чемпионат здесь просто потрясающий, современные стадионы, полные трибун, много высококлассных игроков и очень хороших тренеров. Мне нравится, что здесь игра открытая, и футболисты любят играть», — приводит слова специалиста The Athletic.

Фонсека на данный момент возглавляет клуб Лиги 1 «Лион», который занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидера «Ланса» на семь очков.

