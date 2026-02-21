Паулу Фонсека: «Милан» должен был дать мне больше времени на изменение стиля игры

Тренер Паулу Фонсека высказал мнение, что «Милан» должен был предоставить ему больше времени для работы. Португальский специалист возглавлял итальянскую команду с июня по декабрь 2024 года.

«Я заслуживал больше времени. «Милан» — потрясающий клуб, и мне там очень понравилось. Очень жаль, что у меня не было времени — их предложение заключалось в изменении стиля игры на более атакующий. Изменить то, что существовало столько лет, непросто. Нужно время, особенно в Италии, где это ещё сложнее, почти невозможно. Мы провели потрясающие матчи, показывая действительно хороший футбол. Нам нужно было быть более стабильными, это правда, но изменить что-либо в Италии очень сложно.

Сейчас мне очень нравится быть во Франции. Чемпионат здесь просто потрясающий, современные стадионы, полные трибун, много высококлассных игроков и очень хороших тренеров. Мне нравится, что здесь игра открытая, и футболисты любят играть», — приводит слова специалиста The Athletic.

Фонсека на данный момент возглавляет клуб Лиги 1 «Лион», который занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидера «Ланса» на семь очков.