Кафанов назвал лучших вратарей мира по выбору позиции и по управлению защитниками

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в формате блиц-опроса назвал лучших, по своему мнению, вратарей мира по двум показателям — выбор позиции и управление защитниками.

— Лучший в мире по выбору позиции?

— Акинфеев.

— Лучший в мире в плане управления защитниками?

— Меньян из «Милана». Это тренер на поле, — сказал Кафанов в интервью Livesport.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в текущем сезоне принял участие в 16 встречах во всех турнирах, пропустив в них 15 голов и проведя четыре «сухих» матча. Французский вратарь Мик Меньян появился в 28 играх, пропустил 22 гола и 12 раз ушёл с поля без пропущенных мячей.