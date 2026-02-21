Скидки
Футбол

Флик допустил, что Педри примет участие в матче с «Леванте»

Флик допустил, что Педри примет участие в матче с «Леванте»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не стал исключать участие полузащитника Педри во встрече 25-го тура чемпионата Испании с «Леванте», которая состоится в воскресенье, 22 февраля.

Испания — Примера . 25-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Леванте
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, 23-летний футболист не выступает за сине-гранатовых с конца января по причине травмы подколенного сухожилия.

«Возможно, в воскресенье он получит несколько минут игрового времени, но самым позитивным является то обстоятельство, что Педри уже тренируется с командой. Он очень важный футболист для нас. Благодаря своим качествам и стилю игры он является лидером особого типа, в будущем Педри может стать одним из ключевых игроков клуба», — приводит слова Флика AS.

В нынешнем сезоне Педри принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами.

Комментарии
