ЦСКА — «Локомотив»: после второго тайма армейцы ведут со счётом 2:1

В эти минуты идёт товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Команды играют на стадионе «TBC (United Arab Emirates)» в Абу-Даби (ОАЭ). По обоюдному решению команд игра проходит в закрытом режиме, без болельщиков и прямой трансляции. Матч состоит из трёх таймов, после 90 минут встречи счёт 2:1 в пользу армейцев.

Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов открыл счёт на 14-й минуте. На 33-й минуте форвард Лусиано Гонду увеличил преимущество красно-синих. На 55-й минуте Дмитрий Воробьёв отыграл один мяч для железнодорожников, добив мяч после нереализованного пенальти.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России после 18 туров. В активе красно-синих 36 набранных очков. «Локомотив» располагается на третьей строчке с 37 очками. Возглавляет чемпионскую гонку «Краснодар», у которого 40 очков.