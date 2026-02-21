Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Престианни пояснил, что сказал Винисиусу, заявив об отсутствии расизма — ESPN

Престианни пояснил, что сказал Винисиусу, заявив об отсутствии расизма — ESPN
Комментарии

Нападающий «Бенфики» Джанлука Престианни дал показания в УЕФА по инциденту с вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, случившемуся в матче первого стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов между португальской командой и мадридским «Реалом» (0:1), сообщает ESPN.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

20-летний аргентинец заявил, что не оскорблял вингера мадридской команды на расовой почве. По его словам, он использовал оскорбление, которое на испанском языке очень схоже со словом «обезьяна».

Во втором тайме встречу приостановили после того, как Винисиус обвинил Престианни, что тот назвал его «обезьяной». Отметим, в этот момент аргентинец прикрывал рот футболкой.

УЕФА назначил специального инспектора по этике и дисциплине для расследования инцидента.

Материалы по теме
«Жозе совершил ошибку». Компани в критической форме высказался о Моуринью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android