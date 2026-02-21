Престианни пояснил, что сказал Винисиусу, заявив об отсутствии расизма — ESPN

Нападающий «Бенфики» Джанлука Престианни дал показания в УЕФА по инциденту с вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, случившемуся в матче первого стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов между португальской командой и мадридским «Реалом» (0:1), сообщает ESPN.

20-летний аргентинец заявил, что не оскорблял вингера мадридской команды на расовой почве. По его словам, он использовал оскорбление, которое на испанском языке очень схоже со словом «обезьяна».

Во втором тайме встречу приостановили после того, как Винисиус обвинил Престианни, что тот назвал его «обезьяной». Отметим, в этот момент аргентинец прикрывал рот футболкой.

УЕФА назначил специального инспектора по этике и дисциплине для расследования инцидента.