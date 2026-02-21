Скидки
Футбол

Хавбек «Арсенала» Райс: нельзя упускать лидерство — это не соответствует нашим стандартам

Хавбек «Арсенала» Райс: нельзя упускать лидерство — это не соответствует нашим стандартам
Комментарии

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс после матча 31-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:2) дал комментарий на тему борьбы команды за чемпионство по итогам нынешнего сезона.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Сака – 5'     0:2 Инкапье – 56'     1:2 Буэно – 61'     2:2 Эдози – 90+4'    

«Мы не надеемся, что получим трофей просто так, нам самим необходимо его выиграть, заслужить его и быть готовыми ко всему, что может случиться.

После матча с «Вулверхэмптоном» мы хорошо поговорили в раздевалке, осознавая, что подвели и себя, и наших болельщиков, несмотря на наличие хороших моментов. Нельзя упускать лидерство — это не соответствует тем стандартам, на которые мы ориентируемся в нынешнем сезоне. У нас было собрание, теперь же мы готовы идти дальше», — приводит слова Райса The Sun.

