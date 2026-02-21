«Спартак» — «Ростов»: Солари оформил дубль на 71-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются московский «Спартак» и «Ростов». Команды проводят игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Встреча проходит в Дубае. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Счёт в матче 3:1 в пользу «Спартака».
Пабло Солари оформил дубль на 71-й минуте. Ранее полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко открыл счёт, реализовав 11-метровый удар на 30-й минуте. Нападающий красно-белых Пабло Солари удвоил преимущество на 54-й минуте, а форвард «Ростова» Роналдо сократил отставание в счёте на 64-й минуте.
В следующем матче красно-белые встретятся с казахстанским «Елимаем». Эта игра состоится в понедельник, 23 февраля. Следующий матч донского клуба пройдёт в Мир Российской Премьер-Лиге. «Ростов» встретится с «Краснодаром» в субботу, 28 февраля.
После завершения первой части РПЛ «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место. «Ростов» заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.
