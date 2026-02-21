Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виталий Кафанов рассказал, почему европейские клубы интересуются российскими вратарями

Виталий Кафанов рассказал, почему европейские клубы интересуются российскими вратарями
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о важном навыке в игре голкиперов, отметив, что благодаря нему российские вратари привлекают европейские клубы.

— Вы являетесь апологетом розыгрыша от ворот через короткую передачу. Ещё не разочаровались?
— Нет, только с каждым годом всё больше убеждаюсь, что современный футбол требует использовать вратаря в роли центрального защитника в начале атаки. Попросту говоря, вратарь — это 11-й полевой игрок. Если вспомнить старый дворовый футбол, вратарь — гоняла.

Скажу больше, что всех наших российских вратарей, которых приглашали в зарубежные клубы в последние годы (Андрея Лунева — в «Байер», Матвея Сафонова — в ПСЖ, Никиту Хайкина — в «Будё-Глимт», Даниила Худякова — в «Штурм»), брали в первую очередь из-за того, что они хорошо играют ногами и подходят под современный стиль вратаря в Европе, — сказал Кафанов в интервью Livesport.

Материалы по теме
Сафонов пропустил два мяча! А Головин получил красную в матче ЛЧ с «ПСЖ». LIVE
Live
Сафонов пропустил два мяча! А Головин получил красную в матче ЛЧ с «ПСЖ». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android