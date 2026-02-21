Виталий Кафанов рассказал, почему европейские клубы интересуются российскими вратарями

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о важном навыке в игре голкиперов, отметив, что благодаря нему российские вратари привлекают европейские клубы.

— Вы являетесь апологетом розыгрыша от ворот через короткую передачу. Ещё не разочаровались?

— Нет, только с каждым годом всё больше убеждаюсь, что современный футбол требует использовать вратаря в роли центрального защитника в начале атаки. Попросту говоря, вратарь — это 11-й полевой игрок. Если вспомнить старый дворовый футбол, вратарь — гоняла.

Скажу больше, что всех наших российских вратарей, которых приглашали в зарубежные клубы в последние годы (Андрея Лунева — в «Байер», Матвея Сафонова — в ПСЖ, Никиту Хайкина — в «Будё-Глимт», Даниила Худякова — в «Штурм»), брали в первую очередь из-за того, что они хорошо играют ногами и подходят под современный стиль вратаря в Европе, — сказал Кафанов в интервью Livesport.