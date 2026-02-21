Скидки
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Динамо» Кураньи: надеюсь, что Тюкавин сделает следующий шаг в своей карьере

Экс-игрок «Динамо» Кураньи: надеюсь, что Тюкавин сделает следующий шаг в своей карьере
Комментарии

Экс-игрок московского «Динамо» Кевин Кураньи высоко отозвался о нападающем бело-голубых Константине Тюкавине.

«Тюкавин — один из лучших молодых талантов в России. Пристально наблюдаю за ним. Надеюсь, что он сделает следующий шаг в своей перспективной карьере», — сказал Кураньи в эфире «Матч ТВ».

Константин Тюкавин является воспитанником «Динамо», он находится в системе клуба с 2009 года. За основную команду динамовцев футболист выступает с 2020-го, за это время он принял участие в 166 матчах, в которых забил 52 гола и отдал 33 результативные передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 15 млн.

