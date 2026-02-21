Скидки
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
23:05 Мск
«Спартак» — «Ростов»: Бонгонда и Саусь довели счёт до разгромного

«Спартак» — «Ростов»: Бонгонда и Саусь довели счёт до разгромного
В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются московский «Спартак» и «Ростов». Команды проводят игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Встреча проходит в Дубае. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 5:1 в пользу «Спартака».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
21 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
5 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1:0 Барко – 31'     2:0 Солари – 54'     2:1 Роналдо – 64'     3:1 Солари – 71'     4:1 Бонгонда – 77'     5:1 Саусь – 80'     5:2 Мелёхин – 90+1'    

На 75-й минуте отличился полузащитник красно-белых Тео Бонгонда, а через три минуты отличился новичок команды Владислав Саусь. Ранее полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко открыл счёт, реализовав 11-метровый удар на 30-й минуте. Нападающий красно-белых Пабло Солари удвоил преимущество на 54-й минуте. Форвард «Ростова» Роналдо сократил отставание в счёте на 64-й минуте, но на 71-й минуте Пабло Солари забил третий мяч в ворота южан.

В следующем матче красно-белые встретятся с казахстанским «Елимаем». Эта игра состоится в понедельник, 23 февраля. Следующий матч донского клуба пройдёт в Мир Российской Премьер-Лиге. «Ростов» встретится с «Краснодаром» в субботу, 28 февраля.

После завершения первой части РПЛ «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место. «Ростов» заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.

