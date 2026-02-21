«Спартак» — «Ростов»: Бонгонда и Саусь довели счёт до разгромного

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются московский «Спартак» и «Ростов». Команды проводят игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Встреча проходит в Дубае. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 5:1 в пользу «Спартака».

На 75-й минуте отличился полузащитник красно-белых Тео Бонгонда, а через три минуты отличился новичок команды Владислав Саусь. Ранее полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко открыл счёт, реализовав 11-метровый удар на 30-й минуте. Нападающий красно-белых Пабло Солари удвоил преимущество на 54-й минуте. Форвард «Ростова» Роналдо сократил отставание в счёте на 64-й минуте, но на 71-й минуте Пабло Солари забил третий мяч в ворота южан.

В следующем матче красно-белые встретятся с казахстанским «Елимаем». Эта игра состоится в понедельник, 23 февраля. Следующий матч донского клуба пройдёт в Мир Российской Премьер-Лиге. «Ростов» встретится с «Краснодаром» в субботу, 28 февраля.

После завершения первой части РПЛ «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место. «Ростов» заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.