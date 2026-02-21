Виталий Кафанов назвал лучшего вратаря в мире на данный момент

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал лучшего голкипера в мире на данный момент.

«Доннарумма, как его и признали. Но всё покажет чемпионат мира», – сказал Кафанов в интервью Livesport.

Напомним, итальянский голкипер выиграл трофей имени Льва Яшина по итогам сезона-2024/2025. Доннарумма обошёл в голосовании Эмилиано Мартинеса («Астон Вилла»), Алисона Бекера («Ливерпуль»), Яна Зоммера («Интер»), Тибо Куртуа («Реал») и Яссин Буну («Аль-Хилаль»).

В нынешнем сезоне вратарь «Манчестер Сити» провёл 30 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и 13 раз отыграл «на ноль».