Главная Футбол Новости

Спартак – Ростов, результат матча 21 февраля 2026, счёт 5:2, товарищеский матч

«Спартак» разгромил «Ростов» в товарищеском матче, Саусь забил дебютный гол
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Спартак» и «Ростов». Команды проводили игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Встреча прошла в Дубае (ОАЭ). Победу со счётом 5:2 одержали футболисты «Спартака».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
21 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
5 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1:0 Барко – 31'     2:0 Солари – 54'     2:1 Роналдо – 64'     3:1 Солари – 71'     4:1 Бонгонда – 77'     5:1 Саусь – 80'     5:2 Мелёхин – 90+1'    

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко открыл счёт, реализовав 11-метровый удар на 30-й минуте. Нападающий красно-белых Пабло Солари удвоил преимущество на 54-й минуте. Форвард «Ростова» Роналдо сократил отставание в счёте на 64-й минуте, но на 71-й минуте Солари забил третий мяч в ворота южан. На 75-й минуте отличился полузащитник красно-белых Тео Бонгонда, а через три минуты забил новичок команды Владислав Саусь. На 90-й минуте отличился защитник «Ростова» Виктор Мелёхин, установивший окончательный счёт в матче – 2:5.

В следующем матче красно-белые встретятся с казахстанским «Елимаем». Эта игра состоится в понедельник, 23 февраля. Следующий матч донского клуба пройдёт в Мир Российской Премьер-Лиге. «Ростов» встретится с «Краснодаром» в субботу, 28 февраля.

После завершения первой части РПЛ «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место. «Ростов» заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.

Карседо: стараюсь лучше узнать игроков. Хотим знать, что происходит у ребят в жизни
