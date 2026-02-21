Скидки
Погребняк: Дуран забьёт больше Соболева. Конкуренция ещё никогда никому не мешала

Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк полагает, что новый нападающий сине-бело-голубых Джон Дуран, арендованный у саудовского «Аль-Насра», забьёт в нынешнем сезоне больше голов, чем его одноклубник и коллега по амплуа Александр Соболев.

«Думаю, что Дуран забьёт больше [Александра] Соболева. Конкуренция ещё никогда никому не мешала. Дуран будет начинать в старте», — сказал Погребняк в эфире «Матч ТВ».

Джон Дуран стал третьим новичком «Зенита» в зимнее трансферное окно. Ранее к команде присоединились полузащитник Джон Джон из «Ред Булл Брагантино» и защитник Игорь Дивеев из ЦСКА.

В 23 матчах нынешнего клубного сезона Александр Соболев забил пять голов и отдал две голевые передачи.

Комментарии
