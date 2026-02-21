Скидки
Реал Сосьедад — Овьедо, результат матча 21 февраля 2026, счёт 3:3, 25-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Реал Сосьедад» и «Овьедо» сыграли вничью в матче Ла Лиги, Захарян вышел на 77-й минуте
Комментарии

Завершился матч 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между командами «Реал Сосьедад» и «Овьедо». Игра прошла на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Мунуэра Монтеро. Матч завершился вничью со счётом 3:3.

Испания — Примера . 25-й тур
21 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 3
Овьедо
Овьедо
0:1 Виньяс – 50'     0:2 Виньяс – 52'     1:2 Оускарссон – 64'     2:2 Чалета-Цар – 87'     3:2 Оускарссон – 90'     3:3 Бейи – 90+2'    

Первый мяч во встрече забил нападающий «Овьедо» Федерико Виньяс на 50-й минуте. Через две минуты форвард оформил дубль. На 64-й минуте Орри Оускарссон забил один ответный мяч, а на 87-й минуте защитник Дуе Чалета-Цар счёт сравнял. На 90-й минуте Оускарссон оформил дубль, а на 90+2-й минуте
Эрик Бейи установил окончательный счёт в матче — 3:3. Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян вышел на поле на 77-й минуте и не отметился результативными действиями.

После 25 матчей испанского чемпионата «Реал Сосьедад» набрал 32 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. «Овьедо» располагается на последней, 20-й строчке, у команды в активе 17 очков после 24 игр.

В следующем туре «Овьедо» на своём поле сыграет с мадридским «Атлетико» 28 февраля, а «Реал Сосьедад» в этот же день на выезде встретится с «Мальоркой».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
