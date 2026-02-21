«Реал Сосьедад» и «Овьедо» сыграли вничью в матче Ла Лиги, Захарян вышел на 77-й минуте

Завершился матч 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между командами «Реал Сосьедад» и «Овьедо». Игра прошла на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Мунуэра Монтеро. Матч завершился вничью со счётом 3:3.

Первый мяч во встрече забил нападающий «Овьедо» Федерико Виньяс на 50-й минуте. Через две минуты форвард оформил дубль. На 64-й минуте Орри Оускарссон забил один ответный мяч, а на 87-й минуте защитник Дуе Чалета-Цар счёт сравнял. На 90-й минуте Оускарссон оформил дубль, а на 90+2-й минуте

Эрик Бейи установил окончательный счёт в матче — 3:3. Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян вышел на поле на 77-й минуте и не отметился результативными действиями.

После 25 матчей испанского чемпионата «Реал Сосьедад» набрал 32 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. «Овьедо» располагается на последней, 20-й строчке, у команды в активе 17 очков после 24 игр.

В следующем туре «Овьедо» на своём поле сыграет с мадридским «Атлетико» 28 февраля, а «Реал Сосьедад» в этот же день на выезде встретится с «Мальоркой».