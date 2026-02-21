«Байер» уступил «Униону» с минимальным счётом в 23-м туре Бундеслиги

Завершён матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Унион» из Берлина и леверкузенский «Байер». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «железные». Встреча состоялась на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» (Берлин). В качестве главного арбитра матча выступил Харм Осмерс из Ганновера.

Единственный гол в этой игре забил Рани Хедира на 28-й минуте.

После этой игры «Унион» с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Байер» с 39 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре «железные» 28 февраля на выезде встретятся с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, «аспириновые» в тот же день примут «Майнц».