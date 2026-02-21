Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Унион — Байер, результат матча 21 февраля 2026, счёт 1:0, 23-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Байер» уступил «Униону» с минимальным счётом в 23-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершён матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Унион» из Берлина и леверкузенский «Байер». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «железные». Встреча состоялась на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» (Берлин). В качестве главного арбитра матча выступил Харм Осмерс из Ганновера.

Германия — Бундеслига . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
1 : 0
Байер
Леверкузен
1:0 Хедира – 28'    

Единственный гол в этой игре забил Рани Хедира на 28-й минуте.

После этой игры «Унион» с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Байер» с 39 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре «железные» 28 февраля на выезде встретятся с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, «аспириновые» в тот же день примут «Майнц».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Экс-игрок «Байера» Лунёв поделился мнением, почему Алонсо не добился успеха в «Реале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android