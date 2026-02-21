Саусь обратился к болельщикам после дебютного гола за «Спартак» в матче с «Ростовом»
Новичок московского «Спартака» Владислав Саусь обратился к болельщикам после дебютного гола за красно-белых, забитого в товарищеском матче с «Ростовом», в котором московский клуб победил со счётом 5:2.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
21 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
5 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1:0 Барко – 31' 2:0 Солари – 54' 2:1 Роналдо – 64' 3:1 Солари – 71' 4:1 Бонгонда – 77' 5:1 Саусь – 80' 5:2 Мелёхин – 90+1'
«Привет всем болельщикам «Спартака». Очень рад забить дебютный гол за команду. Спасибо за поддержку, будем готовиться к старту чемпионата дальше», — сказал Саусь в видео в телеграм-канале клуба.
«Спартак» объявил о переходе Владислава Сауся из «Балтики» 26 января. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.
