Саусь обратился к болельщикам после дебютного гола за «Спартак» в матче с «Ростовом»

Новичок московского «Спартака» Владислав Саусь обратился к болельщикам после дебютного гола за красно-белых, забитого в товарищеском матче с «Ростовом», в котором московский клуб победил со счётом 5:2.

«Привет всем болельщикам «Спартака». Очень рад забить дебютный гол за команду. Спасибо за поддержку, будем готовиться к старту чемпионата дальше», — сказал Саусь в видео в телеграм-канале клуба.

«Спартак» объявил о переходе Владислава Сауся из «Балтики» 26 января. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.