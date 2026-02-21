«Бавария» переиграла «Айнтрахт» в матче 23-го тура Бундеслиги

Окончен матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли мюнхенская «Бавария» и «Айнтрахт» из Франкфурта. Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра матча выступил Тобиас Райхель из Штутгарта.

Александар Павлович вывел хозяев поля вперёд на 16-й минуте. Гарри Кейн удвоил преимущество команды на 20-й минуте, а на 68-й минуте он оформил дубль. Жонатан Буркардт реализовал пенальти на 77-й минуте и отыграл один мяч «Айнтрахта», Арно Калимуэндо на 86-й минуте сократил отставание гостей в счёте.

После этой игры «Бавария» с 60 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата Германии, «Айнтрахт» с 31 очком находится на седьмом месте.

В следующем туре «Бавария» 28 февраля на выезде сыграет с дортмундской «Боруссией», «Айнтрахт» 1 марта примет «Фрайбург».