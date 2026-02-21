Скидки
Главная Футбол Новости

Бавария — Айнтрахт, результат матча 21 февраля 2026, счёт 3:2, 23-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Бавария» переиграла «Айнтрахт» в матче 23-го тура Бундеслиги
Комментарии

Окончен матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли мюнхенская «Бавария» и «Айнтрахт» из Франкфурта. Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра матча выступил Тобиас Райхель из Штутгарта.

Германия — Бундеслига . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Павлович – 16'     2:0 Кейн – 20'     3:0 Кейн – 68'     3:1 Буркардт – 77'     3:2 Калимуэндо – 86'    

Александар Павлович вывел хозяев поля вперёд на 16-й минуте. Гарри Кейн удвоил преимущество команды на 20-й минуте, а на 68-й минуте он оформил дубль. Жонатан Буркардт реализовал пенальти на 77-й минуте и отыграл один мяч «Айнтрахта», Арно Калимуэндо на 86-й минуте сократил отставание гостей в счёте.

После этой игры «Бавария» с 60 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата Германии, «Айнтрахт» с 31 очком находится на седьмом месте.

В следующем туре «Бавария» 28 февраля на выезде сыграет с дортмундской «Боруссией», «Айнтрахт» 1 марта примет «Фрайбург».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Стала известна позиция «Баварии» насчёт возможного трансфера Гакпо из «Ливерпуля»
Комментарии
