ЦСКА благодаря голу на 127-й минуте забрал победу в товарищеском матче с «Локомотивом»

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Команды играли на стадионе «TBC (United Arab Emirates)» в Абу-Даби (ОАЭ). По обоюдному решению команд игра проходила в закрытом режиме, без болельщиков и прямой трансляции. Матч закончился победой армейцев со счётом 3:2.

Матч состоял из трёх таймов. Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов открыл счёт на 14-й минуте. На 33-й минуте форвард Лусиано Гонду увеличил преимущество красно-синих. На 55-й минуте Дмитрий Воробьёв отыграл один мяч для железнодорожников, удачно сыграв на добивании после нереализованного пенальти. На 104-й минуте нападающий «Локомотива» Николай Комличенко сравнял счёт. В конце встречи на 127-й минуте нападающий армейцев Тамерлан Мусаев забил победный гол.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России после 18 туров. В активе красно-синих 36 набранных очков. «Локомотив» располагается на третьей строчке с 37 очками. Возглавляет чемпионскую гонку «Краснодар», у которого 40 очков.