Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — Локомотив, результат матча 21 февраля 2026, счёт 3:2, товарищеский матч 2026

ЦСКА благодаря голу на 127-й минуте забрал победу в товарищеском матче с «Локомотивом»
Комментарии

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Команды играли на стадионе «TBC (United Arab Emirates)» в Абу-Даби (ОАЭ). По обоюдному решению команд игра проходила в закрытом режиме, без болельщиков и прямой трансляции. Матч закончился победой армейцев со счётом 3:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
21 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва, Россия
1:0 Глебов – 14'     2:0 Гонду – 33'     2:1 Воробьёв – 55'     2:2 Комличенко – 104'     3:2 Мусаев – 127'    

Матч состоял из трёх таймов. Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов открыл счёт на 14-й минуте. На 33-й минуте форвард Лусиано Гонду увеличил преимущество красно-синих. На 55-й минуте Дмитрий Воробьёв отыграл один мяч для железнодорожников, удачно сыграв на добивании после нереализованного пенальти. На 104-й минуте нападающий «Локомотива» Николай Комличенко сравнял счёт. В конце встречи на 127-й минуте нападающий армейцев Тамерлан Мусаев забил победный гол.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России после 18 туров. В активе красно-синих 36 набранных очков. «Локомотив» располагается на третьей строчке с 37 очками. Возглавляет чемпионскую гонку «Краснодар», у которого 40 очков.

Материалы по теме
Итоги зимнего трансферного окна в РПЛ и наши оценки всем клубам. Лучший — ЦСКА
Итоги зимнего трансферного окна в РПЛ и наши оценки всем клубам. Лучший — ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android