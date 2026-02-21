Скидки
23:05 Мск
Сочи — Барс, результат матча 21 февраля 2026, счёт 3:2, товарищеский матч 2026

«Сочи» обыграл «Барс» в товарищеском матче, Захар Фёдоров оформил дубль
Комментарии

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона между «Сочи» и «Барсом» из Кыргызстана. Команды играли в городе Белек (Турция). Победу со счётом 3:2 праздновали футболисты клуба Мир Российской Премьер-Лиги.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Окончен
3 : 2
Барс
Каракол, Кыргызстан
1:0 Коваленко – 15'     2:0 Фёдоров – 27'     2:1     2:2     3:2 Фёдоров – 90'    

Счёт в матче открыл полузащитник сочинцев Александр Коваленко на 15-й минуте. На 26-й минуте нападающий Захар Фёдоров реализовал 11-метровый удар и увеличил преимущество российской команды. Во втором тайме на 75-й минуте игрок «Барса» ударом с пенальти отыграл один мяч для своей команды. Через 10 минут футболист «Барса» снова реализовал пенальти и сравнял счёт. В конце встречи на 90-й минуте Фёдоров оформил дубль и принёс победу своей команде.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды девять очков в 18 играх. Отставание от зоны переходных матчей составляет пять очков.

