23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Ювентус — Комо, результат матча 21 февраля 2026, счет 0:2, 26-й тур Серии А 2025/2026

«Ювентус» проиграл «Комо» в 26-м туре Серии А
Комментарии

Завершился матч 26-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Ювентусом» и «Комо». Команды играли на стадионе «Альянц» (Турин, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэле Довери. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 26-й тур
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 2
Комо
Комо
0:1 Войвода – 11'     0:2 Какере – 61'    

Счёт в матче открыл защитник гостей Мергим Войвода. Игрок «Комо» отличился на 12-й минуте. Во втором тайме на 61-й минуте полузащитник Максанс Какере увеличил преимущество команды Сеска Фабрегаса.

На данный момент «Ювентус» набрал 46 очков. После 26 матчей команда занимает пятое место в Серии А. «Комо» с 45 очками располагается на шестой строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости

