Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Касорла стал вторым самым возрастным автором голевой передачи в Ла Лиге в XXI веке

Комментарии

Полузащитник «Овьедо» Санти Касорла отдал голевую передачу на 90+2-й минуте матча 25-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (3:3). Таким образом, игрок «синих» стал вторым самым возрастным автором голевой передачи в Примере в XXI веке. Об этом сообщает Opta Sport в социальной сети X.

Испания — Примера . 25-й тур
21 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 3
Овьедо
Овьедо
0:1 Виньяс – 50'     0:2 Виньяс – 52'     1:2 Оускарссон – 64'     2:2 Чалета-Цар – 87'     3:2 Оускарссон – 90'     3:3 Бейи – 90+2'    

На момент этой игры Касорле был 41 год и 70 дней, старше него в данном рейтинге был только экс-игрок «Бетиса» Хоакин.

Касорла является воспитанником «Овьедо», на протяжении карьеры он также выступал за «Вильярреал», «Малагу», «Арсенал» и другие команды. Футболист принял участие в 15 матчах нынешнего клубного сезона, отметившись одной голевой передачей.

