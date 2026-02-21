Касорла стал вторым самым возрастным автором голевой передачи в Ла Лиге в XXI веке

Полузащитник «Овьедо» Санти Касорла отдал голевую передачу на 90+2-й минуте матча 25-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (3:3). Таким образом, игрок «синих» стал вторым самым возрастным автором голевой передачи в Примере в XXI веке. Об этом сообщает Opta Sport в социальной сети X.

На момент этой игры Касорле был 41 год и 70 дней, старше него в данном рейтинге был только экс-игрок «Бетиса» Хоакин.

Касорла является воспитанником «Овьедо», на протяжении карьеры он также выступал за «Вильярреал», «Малагу», «Арсенал» и другие команды. Футболист принял участие в 15 матчах нынешнего клубного сезона, отметившись одной голевой передачей.