Главная Футбол Новости

Джеймс Милнер установил рекорд по количеству проведённых матчей в АПЛ

Джеймс Милнер установил рекорд по количеству проведённых матчей в АПЛ
Комментарии

Полузащитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Джеймс Милнер установил рекорд по количеству проведённых матчей в английской Премьер-лиге. 40-летний футболист вышел в стартовом составе своей команды на игру с «Брентфордом» в 27-м туре чемпионата Англии. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу «Брайтон энд Хоув Альбион». Это появление стало для англичанина 654-м в турнире.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
21 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Гомес – 30'     0:2 Уэлбек – 45+1'    

По данному показателю Милнер обошёл Гарета Барри, у которого 653 матча. В топ-5 также входят Райан Гиггз (632), Фрэнк Лэмпард (609) и Дэвид Джеймс (572).

Больше всего матчей (230) Милнер провёл в составе «Ливерпуля». Он также выступал за «Лидс», «Ньюкасл», «Астон Виллу» и «Манчестер Сити».

