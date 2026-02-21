«Астон Вилла» избежала поражения от «Лидс Юнайтед» в 27-м туре АПЛ

Завершён матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Астон Вилла» и «Лидс Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Оливер из Ашингтона.

У гостей на 31-й минуте отличился Антон Стах. Тэмми Абрахам сравнял счёт на 88-й минуте.

После этой игры «Астон Вилла» с 51 очком располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Лидс Юнайтед» с 31 очком находится на 15-м месте.

В следующем туре «вилланы» 27 февраля на выезде встретятся с «Вулверхэмптоном», «павлины» 28 февраля примут «Манчестер Сити».