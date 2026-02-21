Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Торпедо — Lit Energy, результат матча 21 февраля, счет 5:0, контрольный матч 2025/2026

«Торпедо» разгромило медиафутбольный Lit Energy в контрольном матче
Комментарии

Завершился контрольный матч, в котором встречались российское «Торпедо» и медиафутбольный клуб Lit Energy. Команды играли в Москве. Автозаводцы одержали победу со счётом 5:0.

Счёт в матче защитник Александр Иваньков на 24-й минуте. На 39-й минуте нападающий Руслан Апеков увеличил преимущество «Торпедо». В конце первого тайма на 41-й минуте форвард Алексей Каштанов сделал счёт разгромным. Во втором тайме на 55-й минуте Владислав Шитов забил четвёртый гол чёрно-белых. На 68-й минуте Алексей Колтаков установил окончательный счёт в матче – 5:0.

«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги Pari сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 21 матч. На первой строчке находится воронежский «Факел», у которого 48 очков.

Материалы по теме
Березуцкому привезли знакомого, блогер — в «Родине». Горячий дедлайн в Первой лиге!
Березуцкому привезли знакомого, блогер — в «Родине». Горячий дедлайн в Первой лиге!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android