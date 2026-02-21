«Торпедо» разгромило медиафутбольный Lit Energy в контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались российское «Торпедо» и медиафутбольный клуб Lit Energy. Команды играли в Москве. Автозаводцы одержали победу со счётом 5:0.

Счёт в матче защитник Александр Иваньков на 24-й минуте. На 39-й минуте нападающий Руслан Апеков увеличил преимущество «Торпедо». В конце первого тайма на 41-й минуте форвард Алексей Каштанов сделал счёт разгромным. Во втором тайме на 55-й минуте Владислав Шитов забил четвёртый гол чёрно-белых. На 68-й минуте Алексей Колтаков установил окончательный счёт в матче – 5:0.

«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги Pari сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 21 матч. На первой строчке находится воронежский «Факел», у которого 48 очков.