«Михалыч, всегда рады». Игорь Акинфеев опубликовал фото с Виктором Гончаренко

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал фото с бывшим главным тренером армейцев Виктором Гончаренко после товарищеского матча с «Локомотивом», в котором красно-синие одержали победу со счётом 3:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
21 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва, Россия
1:0 Глебов – 14'     2:0 Гонду – 33'     2:1 Воробьёв – 55'     2:2 Комличенко – 104'     3:2 Мусаев – 127'    

«Продолжаем приятные встречи: сам тренер национальной команды Беларуси посетил наш матч. Михалыч, всегда рады», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Акинфеева

Гончаренко возглавлял ЦСКА с 2016-го по 2021-й. С командой он выигрывал серебряные медали чемпионата России и Суперкубок страны. Также специалист работал в белорусском БАТЭ, «Кубани», «Урале», «Уфе» и «Краснодаре». 6 января Гончаренко назначен главным тренером сборной Беларуси.

Комментарии
