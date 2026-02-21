«Михалыч, всегда рады». Игорь Акинфеев опубликовал фото с Виктором Гончаренко

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал фото с бывшим главным тренером армейцев Виктором Гончаренко после товарищеского матча с «Локомотивом», в котором красно-синие одержали победу со счётом 3:2.

«Продолжаем приятные встречи: сам тренер национальной команды Беларуси посетил наш матч. Михалыч, всегда рады», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Акинфеева

Гончаренко возглавлял ЦСКА с 2016-го по 2021-й. С командой он выигрывал серебряные медали чемпионата России и Суперкубок страны. Также специалист работал в белорусском БАТЭ, «Кубани», «Урале», «Уфе» и «Краснодаре». 6 января Гончаренко назначен главным тренером сборной Беларуси.