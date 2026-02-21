«Михалыч, всегда рады». Игорь Акинфеев опубликовал фото с Виктором Гончаренко
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал фото с бывшим главным тренером армейцев Виктором Гончаренко после товарищеского матча с «Локомотивом», в котором красно-синие одержали победу со счётом 3:2.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
21 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва, Россия
1:0 Глебов – 14' 2:0 Гонду – 33' 2:1 Воробьёв – 55' 2:2 Комличенко – 104' 3:2 Мусаев – 127'
«Продолжаем приятные встречи: сам тренер национальной команды Беларуси посетил наш матч. Михалыч, всегда рады», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.
Фото: Из личного архива Акинфеева
Гончаренко возглавлял ЦСКА с 2016-го по 2021-й. С командой он выигрывал серебряные медали чемпионата России и Суперкубок страны. Также специалист работал в белорусском БАТЭ, «Кубани», «Урале», «Уфе» и «Краснодаре». 6 января Гончаренко назначен главным тренером сборной Беларуси.
