Главная Футбол Новости

Челси — Бёрнли, результат матча 21 февраля 2026, счет 1:1, 27-й тур АПЛ 2025/2026

«Челси» не смог одержать победу над «Бёрнли» в матче 27-го тура АПЛ
Комментарии

Окончен матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли лондонский «Челси» и «Бёрнли». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Льюис Смит.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
21 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Педро – 4'     1:1 Флемминг – 90+3'    
Удаления: Фофана – 72' / нет

На четвёртой минуте у лондонцев гол забил Жоао Педро. На 72-й минуте у «синих» за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Уэсли Фофана. Зиан Флемминг забил ответный мяч «Бёрнли» на 90+3-й минуте.

После этой игры «Челси» с 45 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Бёрнли» с 19 очками находится на 19-м месте.

В следующем туре «синие» 1 марта на выезде сыграют с «Арсеналом», «кларетовые» 28 февраля примут «Брентфорд».

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
