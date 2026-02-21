«Челси» не смог одержать победу над «Бёрнли» в матче 27-го тура АПЛ

Окончен матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли лондонский «Челси» и «Бёрнли». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Льюис Смит.

На четвёртой минуте у лондонцев гол забил Жоао Педро. На 72-й минуте у «синих» за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Уэсли Фофана. Зиан Флемминг забил ответный мяч «Бёрнли» на 90+3-й минуте.

После этой игры «Челси» с 45 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Бёрнли» с 19 очками находится на 19-м месте.

В следующем туре «синие» 1 марта на выезде сыграют с «Арсеналом», «кларетовые» 28 февраля примут «Брентфорд».