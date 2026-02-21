Скидки
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

РБ Лейпциг — Боруссия Д, результат матча 21 февраля 2026, счёт 2:2, 23-й тур Бундеслиги 2025/2026

Дортмундская «Боруссия» избежала поражения от «РБ Лейпциг» в 23-м туре Бундеслиги
Комментарии

Окончен матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Лейпциг». В качестве главного арбитра матча выступил Беньямин Бранд из Герольцхофена.

Германия — Бундеслига . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Баумгартнер – 20'     2:0 Баумгартнер – 39'     2:1 Ромуло – 50'     2:2 Силва – 90+5'    

Кристоф Баумгартнер вывел хозяев поля вперёд на 20-й минуте, а на 39-й минуте он оформил дубль. На 50-й минуте Ромуло отметился автоголом и сократил разрыв в счёте. Фабиу Силва вернул равенство на табло на 90+5-й минуте.

После этой игры «РБ Лейпциг» с 41 очком занимает пятое место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, дортмундская «Боруссия» с 52 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре «быки» 1 марта на выезде встретятся с «Гамбургом», «шмели» 28 февраля примут «Баварию».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
