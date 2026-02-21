Дортмундская «Боруссия» избежала поражения от «РБ Лейпциг» в 23-м туре Бундеслиги

Окончен матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Лейпциг». В качестве главного арбитра матча выступил Беньямин Бранд из Герольцхофена.

Кристоф Баумгартнер вывел хозяев поля вперёд на 20-й минуте, а на 39-й минуте он оформил дубль. На 50-й минуте Ромуло отметился автоголом и сократил разрыв в счёте. Фабиу Силва вернул равенство на табло на 90+5-й минуте.

После этой игры «РБ Лейпциг» с 41 очком занимает пятое место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, дортмундская «Боруссия» с 52 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре «быки» 1 марта на выезде встретятся с «Гамбургом», «шмели» 28 февраля примут «Баварию».