Аленичев: наверное, игроки «Спартака» получают удовольствие от игры их старших товарищей

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос, влияет ли выступление экс-футболистов «Спартака» на Кубке легенд на игру главной команды красно-белых.

— Можно ли сказать, что успех легенд «Спартака» на Кубке легенд будет примером для основного «Спартака»?

— Не знаю, смотрят они сейчас в Эмиратах турнир или нет. Думаю, некоторые россияне смотрят в основном. Наверное, получают удовольствие и хотят играть так же, как их более старшие товарищи, — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Очередной розыгрыш Кубка легенд продолжается с 20 по 22 февраля 2026 года. Это 18-й розыгрыш соревнования. В 2026 году турнир проходит в клубном формате — трофей разыграют сборная мира и команды легенд российских клубов, таких как «Динамо», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА и «Зенит».