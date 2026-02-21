Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик: нужны игроки с лидерскими качествами. У нас нет явного лидера

Флик: нужны игроки с лидерскими качествами. У нас нет явного лидера
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о проблеме с отсутствием явного лидера в команде.

«Правда, нам нужны игроки с лидерскими качествами на поле. Ответственность имеет основополагающее значение. Когда команда выкладывается на 100%, качество игры огромно. У нас нет явного лидера, но каждый должен расти и поддерживать друг друга. Я полностью верю в эту команду и с нетерпением жду предстоящих матчей. Мы оставили два поражения позади, хотя знаем, что нам нужно совершенствоваться», — приводит слова Флика AS.

12 февраля «Барселона» проиграла мадридскому «Атлетико» (0:4) в полуфинале Кубка Испании. 16 февраля сине-гранатовые уступили «Жироне» (1:2) во встрече Ла Лиги.

Материалы по теме
Флик допустил, что Педри примет участие в матче с «Леванте»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android