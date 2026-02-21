Флик: нужны игроки с лидерскими качествами. У нас нет явного лидера

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о проблеме с отсутствием явного лидера в команде.

«Правда, нам нужны игроки с лидерскими качествами на поле. Ответственность имеет основополагающее значение. Когда команда выкладывается на 100%, качество игры огромно. У нас нет явного лидера, но каждый должен расти и поддерживать друг друга. Я полностью верю в эту команду и с нетерпением жду предстоящих матчей. Мы оставили два поражения позади, хотя знаем, что нам нужно совершенствоваться», — приводит слова Флика AS.

12 февраля «Барселона» проиграла мадридскому «Атлетико» (0:4) в полуфинале Кубка Испании. 16 февраля сине-гранатовые уступили «Жироне» (1:2) во встрече Ла Лиги.