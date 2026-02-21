«Ювентус» не смог победить в пятом матче подряд во всех турнирах
«Ювентус» уступил «Комо» (0:2) в матче 26-го тура итальянской Серии А. Тем самым команда Лучано Спаллетти не смогла победить в пятом матче подряд во всех турнирах.
Италия — Серия А . 26-й тур
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 2
Комо
Комо
0:1 Войвода – 11' 0:2 Какере – 61'
Ранее «Ювентус» вылетел из Кубка Италии, разгромно проиграв «Аталанте» со счётом 0:3. Кроме этого, «зебры» уступили «Интеру» (2:3) и сыграли вничью с «Лацио» (2:2) в Серии А, а также крупно уступили «Галатасараю» (2:5) в Лиге чемпионов.
На данный момент «Ювентус» набрал 46 очков. После 26 матчей команда занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 15 очков. При этом чёрно-синие имеют матч в запасе.
