«Ювентус» не смог победить в пятом матче подряд во всех турнирах

«Ювентус» уступил «Комо» (0:2) в матче 26-го тура итальянской Серии А. Тем самым команда Лучано Спаллетти не смогла победить в пятом матче подряд во всех турнирах.

Ранее «Ювентус» вылетел из Кубка Италии, разгромно проиграв «Аталанте» со счётом 0:3. Кроме этого, «зебры» уступили «Интеру» (2:3) и сыграли вничью с «Лацио» (2:2) в Серии А, а также крупно уступили «Галатасараю» (2:5) в Лиге чемпионов.

На данный момент «Ювентус» набрал 46 очков. После 26 матчей команда занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 15 очков. При этом чёрно-синие имеют матч в запасе.