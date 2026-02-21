Гарри Кейн забил девять голов в шести последних матчах
Поделиться
Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн забил девять голов в шести последних матчах за клуб. В завершившемся матче 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бавария» одержала победу над «Айнтрахтом» из Франкфурта (3:2), форвард отметился дублем.
Германия — Бундеслига . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Павлович – 16' 2:0 Кейн – 20' 3:0 Кейн – 68' 3:1 Буркардт – 77' 3:2 Калимуэндо – 86'
Ранее футболист отметился дублями в матчах чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» (5:1) и «Вердером» (3:0), а также забил по голу во встречах с ПСВ (2:1), «Гамбургом» (2:2) и «РБ Лейпциг» (2:0).
В нынешнем сезоне Кейн провёл за мюнхенскую «Баварию» 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 43 мяча и отметился пятью результативными передачами. Также на его счету восемь мячей за национальную команду Англии в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года.
Комментарии
- 21 февраля 2026
-
20:05
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:57
-
19:55
-
19:51
-
19:33
-
19:32
-
19:30
-
19:30
-
19:28
-
19:09
-
19:00
-
18:50
-
18:49
-
18:43
-
18:42
-
18:22
-
18:02
-
17:57
-
17:56
-
17:55
-
17:48
-
17:43
-
17:41
-
17:37
-
17:32
-
17:30
-
17:30
-
17:25
-
17:23
-
17:16
-
17:15
-
16:54