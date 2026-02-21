Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн забил девять голов в шести последних матчах за клуб. В завершившемся матче 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бавария» одержала победу над «Айнтрахтом» из Франкфурта (3:2), форвард отметился дублем.

Ранее футболист отметился дублями в матчах чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» (5:1) и «Вердером» (3:0), а также забил по голу во встречах с ПСВ (2:1), «Гамбургом» (2:2) и «РБ Лейпциг» (2:0).

В нынешнем сезоне Кейн провёл за мюнхенскую «Баварию» 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 43 мяча и отметился пятью результативными передачами. Также на его счету восемь мячей за национальную команду Англии в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года.