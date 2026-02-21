Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Ньюкасл Юнайтед: стартовые составы команд на матч 27-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 27-го тура АПЛ
Комментарии

Сегодня, 21 февраля, состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра матча выступит Томас Брамэлл. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
21 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
1-й тайм
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн

Стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, Аит-Нури, О'Райли, Гехи, Диаш, Родри, Силва, Семеньо, Мармуш, Холанд.

«Ньюкасл Юнайтед»: Поуп, Триппьер, Холл, Тонали, Гордон, Тшау, Эланга, Вольтемаде, Уиллок, Бёрн, Рэмси.

На данный момент «Манчестер Сити» с 53 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ньюкасл Юнайтед» с 36 очками находится на 10-м месте.

В следующем туре «горожане» на выезде сыграют с «Лидс Юнайтед», «сороки» на домашнем стадионе встретятся с «Эвертоном». Оба матча пройдут 28 февраля.

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Манчестер Сити» рассчитывает подписать Ливраменто из «Ньюкасла» — talkSPORT
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android