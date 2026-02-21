Скидки
Футбол

Бетис — Райо Вальекано, результат матча 21 февраля 2026, счёт 1:1, 25-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Бетис» и «Райо Вальекано» не выявили победителя в матче 25-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между командами «Бетис» и «Райо Вальекано». Игра прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хуан Мартинес Мунуэра из Аликанте. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Испания — Примера . 25-й тур
21 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Бакамбу – 16'     1:1 Паласон – 42'    

Первый мяч во встрече забил нападающий «Бетиса» Седрик Бакамбу на 16-й минуте. На 42-й минуте форвард гостей Иси Паласон счёт сравнял. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 25 матчей испанского чемпионата «Бетис» набрал 42 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» располагается на 14-й строчке, у команды в активе 26 очков после 24 игр.

В следующем туре «Райо Вальекано» на своём поле сыграет с «Атлетиком» из Бильбао 28 февраля, а «Бетис» на день позже встретится с «Севильей».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
