Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
«Игроки чувствуют, что загнаны в угол». Спаллетти высказался после поражения от «Комо»

Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался после поражения от «Комо» (0:2) в матче 26-го тура Серии А.

Италия — Серия А . 26-й тур
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 2
Комо
Комо
0:1 Войвода – 11'     0:2 Какере – 61'    

«На нашу игру повлиял первый пропущенный гол, потому что именно такие моменты имеют решающее значение. Мы пытались вернуться в игру с помощью персонального прессинга, но соперник, используя свое мастерство и владение мячом, вынудил нас следовать их игре. Когда 13 раз пропускаешь гол первым ударом в створ, в долгосрочной перспективе за это приходится платить.

Был период, когда у нас был энтузиазм, мы показывали великолепную игру, но когда этого не хватает, пропадает и уверенность в себе, ошибки дорого обходятся, становится трудно сохранить психологическую уверенность. Так это работает в головах игроков: слишком большое давление из-за последних результатов, именно такие моменты имеют решающее значение.

Всё дело в уверенности в себе, в том, что у нас есть всё необходимое. Нам удалось создать эту веру, но когда уверенность и чувство собственной силы исчезают… Я видел неточные пасы, которые мои игроки никогда бы не сделали. Такое просто не происходит, они чувствуют, что загнаны в угол.

В данном случае наши соперники — это мы сами. Если мы что-то исправим на психологическом и техническом уровнях, сможем заявить о себе. Если таков наш реальный уровень, мы проиграем и не сможем претендовать на какой-либо результат», – приводит слова Спаллетти Football Italia со ссылкой на DAZN.

На данный момент «Ювентус» набрал 46 очков. После 26 матчей команда занимает пятое место в Серии А.

