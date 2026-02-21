«Ювентус» — это как «Реал» Мадрид в Италии». Фабрегас — о победе «Комо» над «бьянконери»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал результат матча 26-го тура Серии А с «Ювентусом» (2:0).

«Сосредоточенность становится ключевым фактором, если ты хочешь приехать сюда и обыграть сильную команду под руководством тренера, который перевернул сезон. Знаю, люди смотрят только на результаты, если посмотреть на стиль футбола и уровень игры с тех пор, как пришёл Спаллетти, это невероятное изменение.

Мы старались играть так, чтобы усложнить им задачу. Мои ребята показали отличную игру, сделали кое-что, чего не делали в других матчах — забили второй гол. Против талантливого и мастеровитого соперника, если не забить второй гол, они рано или поздно отыграются. Мне очень понравилось, что вратарь сделал всего один сейв за весь матч, а это значит, что мы контролировали игру.

В таком стиле игры бывают моменты, когда игрокам приходится брать инициативу в свои руки, иначе они начинают терять мяч и уверенность в себе. Нам нужны игроки, которые хотят, чтобы мяч был у них в ногах, и у которых есть характер, чтобы справляться с этим давлением. Мы также можем играть по-разному, поэтому у нас есть те, кто лучше в контратаках, или предпочитающие контролировать мяч. Даже в рамках одного матча тактическая корректировка может всё изменить и превратить её в 100 разных игр.

Могу сказать как испанец: «Ювентус» — это как «Реал» Мадрид в Италии, поэтому я очень горжусь тем, что мы можем играть здесь так, как сегодня», — приводит слова Фабрегаса Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Комо» с 45 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице Серии А.