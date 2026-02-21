«Зенит» разгромил московское «Динамо» в контрольном матче со счётом 5:0 — источник

Санкт-петербургский «Зенит» со счётом 5:0 разгромил московское «Динамо» в товарищеском матче, который прошёл в закрытом режиме. Об этом информирует издание «Спорт-экспресс».

По данным источника, команды провели три тайма. На протяжении 90 минут соперники играли основными составами, по итогам данного отрезка встречи сине-бело-голубые вели со счётом 2:0 — оба гола забиты во втором тайме. В третьем тайме играли молодёжные составы, динамовцы пропустили ещё три мяча.

На данный момент «Зенит» с 39 очками располагается на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, «Динамо» с 21 очком находится на 10-м месте.

В 19-м туре чемпионата России петербуржцы 27 февраля примут «Балтику», москвичи 1 марта дома сыграют с «Крыльями Советов».