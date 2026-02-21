Скидки
Футбол

Агент Престианни опроверг информацию о даче показаний своего клиента по делу Винисиуса

Гастон Фернандес, агент нападающего «Бенфики» Джанлуки Престианни, опроверг информацию о даче показаний своего клиента в УЕФА по делу о расистских оскорблениях вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в матче первого стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов между командами.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Всё, что было опубликовано о словах Джанлуки Престианни, сказанных в ходе расследования УЕФА, не соответствует действительности. Никто официально не связывался с нами, чтобы сообщить о возможных санкциях в связи с этим делом.

После заявления «Бенфики» мы не хотим продолжать обсуждать этот вопрос. Мы уже ясно дали понять, что произошедшее не соответствует тому, как это пытались представить или изобразить. Для нас важно обеспечить игроку душевное спокойствие», — приводит слова Фернандеса A Bola.

Во втором тайме встречу приостановили после того, как Винисиус обвинил Престианни, что тот назвал его обезьяной. Отметим, что в этот момент аргентинец прикрывал рот футболкой.

Материалы по теме
Престианни пояснил, что сказал Винисиусу, заявив об отсутствии расизма — ESPN
