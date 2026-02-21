Комличенко прокомментировал поражение «Локомотива» от ЦСКА в товарищеском матче

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался после поражения от ЦСКА (2:3) в товарищеском матче на зимних сборах. Команды провели три тайма по 45 минут. Армейцы забили победный гол на 127-й минуте.

«По-разному получились таймы. Первый не очень удачно, как-то неуверенно вошли в игру. Второй был хороший, потому что забили, могли ещё забить, были моменты. И третий тоже сыграли 1:1, были хорошие моменты. Надо было реализовывать, в принципе. Если бы реализовали, был бы хороший счёт», – сказал Комличенко в видео пресс-службы «Локомотива».

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России после 18 туров. В активе красно-синих 36 набранных очков. «Локомотив» располагается на третьей строчке с 37 очками. Возглавляет чемпионскую гонку «Краснодар», у которого 40 очков.