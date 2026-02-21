Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комличенко прокомментировал поражение «Локомотива» от ЦСКА в товарищеском матче

Комличенко прокомментировал поражение «Локомотива» от ЦСКА в товарищеском матче
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался после поражения от ЦСКА (2:3) в товарищеском матче на зимних сборах. Команды провели три тайма по 45 минут. Армейцы забили победный гол на 127-й минуте.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
21 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва, Россия
1:0 Глебов – 14'     2:0 Гонду – 33'     2:1 Воробьёв – 55'     2:2 Комличенко – 104'     3:2 Мусаев – 127'    

«По-разному получились таймы. Первый не очень удачно, как-то неуверенно вошли в игру. Второй был хороший, потому что забили, могли ещё забить, были моменты. И третий тоже сыграли 1:1, были хорошие моменты. Надо было реализовывать, в принципе. Если бы реализовали, был бы хороший счёт», – сказал Комличенко в видео пресс-службы «Локомотива».

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России после 18 туров. В активе красно-синих 36 набранных очков. «Локомотив» располагается на третьей строчке с 37 очками. Возглавляет чемпионскую гонку «Краснодар», у которого 40 очков.

Материалы по теме
Итоги зимнего трансферного окна в РПЛ и наши оценки всем клубам. Лучший — ЦСКА
Итоги зимнего трансферного окна в РПЛ и наши оценки всем клубам. Лучший — ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android