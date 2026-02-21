Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Торпедо» Кононов прокомментировал победу в контрольном матче с Lit Energy

Тренер «Торпедо» Кононов прокомментировал победу в контрольном матче с Lit Energy
Комментарии

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов дал комментарий касательно победы своей команды в контрольном матче с медиафутбольным клубом Lit Energy (5:0).

— Олег Георгиевич, впервые в истории «Торпедо» встречалось с командой из медиафутбола. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями.
— В большей степени я смотрел на свою команду и на то, как выполнялись требования, которые мы предъявляем игрокам — справлялись они с поставленными задачами или нет. Что касается соперника, я знаю многих ребят, которые раньше играли в Первой и Второй лигах. В Медиалиге собраны хорошие футболисты, считаю, что их уровень вполне сопоставим с нашей Второй лигой. Некоторые команды, возможно, даже сильнее, в том числе в финансовом плане. Сегодня мы увидели в исполнении соперника весьма хорошие комбинации.

— С точки зрения «Торпедо», насколько полезным и актуальным для достижения ваших целей получился этот спарринг?
— Каждая игра полезна, и эта — не исключение. Несмотря на крупный счёт, Lit Energy — очень симпатичная команда. Нам нужен был спарринг именно в таких погодных условиях и на синтетическом покрытии. Мы уже проектируем матч с «Черноморцем», где нам в определённых эпизодах нужно будет в большей степени играть первым номером, и сегодня мы это отрабатывали.

— До игры с «Черноморцем» осталась неделя. Что сейчас самое важное для ребят и для вас как тренера?
— Самое главное, чтобы все ребята были здоровы и отработали последнюю неделю как следует, — приводит слова Кононова официальный сайт автозаводцев.

Материалы по теме
«Торпедо» разгромило медиафутбольный Lit Energy в контрольном матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android